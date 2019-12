Scuola edile, attestati agli studenti meritevoli

I RICONOSCIMENTI

ROVIGO È stata una giornata di festa quella che si è svolta, sabato alla Scuola Edile di Rovigo che ha visto la consegna degli attestati del triennio conclusosi nel mese di giugno e la testimonianza di quattro ex allievi. Prima ai ragazzi dei Geometri Bernini e dell'istituto tecnico Viola Marchesini sono stati consegnati gli attestati rispettivamente del corso Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici e terne e Sicurezza base. Alla presenza del presidente Regionale Ance Veneto Paolo Ghiotti e del vicepresidente Assistedil Giorgio Roman sono stati invece consegnati gli attestati a quattro fra gli allievi dell'Anno Formativo 2018/2019 distintisi in modo particolare. Alaa Hanniouisi è aggiudicato la borsa di studio erogata dai Maestri del Lavoro per il punteggio acquisito in sede d'esame; Dimitri Macovei e Hamza El Sraidi che continuano gli studi con la frequenza del 4^ anno per tecnico Edile e Davide Miktiuki che ha iniziato il lavoro assunto dall'impresa Paltanin di Rovigo.

«È un immenso piacere premiare quattro ragazzi che si sono distinti nella nostra scuola ha detto il presidente regionale Ance Ghiotti , segno che il percorso formativo seguito ha dato buoni frutti. Le imprese hanno bisogno di nuova manodopera qualificata, che conosca i nuovi materiali e le tecnologie sempre più performanti dal punto di vista del consumo energetico. Ecco perché i due percorsi triennali devono andare a braccetto, perché non è più pensabile che in cantiere si lavori a comparti stagni ma l'edile deve sapere quello che fa o farà l'installatore di impianti e viceversa. Ancora più importante la sinergia che grazie alla sensibilità della dirigente si sta creando con i futuri geometri che hanno avuto modo di saggiare sul campo le conoscenze del cantiere ed i macchinari che vengono utilizzati». «Il tutto sempre con una particolare attenzione alla sicurezza ha sottolineato il vicepresidente Assistedil Roman , materia di studio e di applicazione pratica nel triennio e argomento di importantissimo quando si affronta l'esperienza in cantiere. Troppo spesso per fare presto si tende, soprattutto nelle piccole realtà, a tralasciare gli aspetti legati alla sicurezza e le conseguenze che ne derivano sono spesso drammatiche. Per questo le parti sociali sono impegnate in un costante monitoraggio sulla sicurezza nei cantieri».

