DOCENTI

ROVIGO L'Ufficio scolastico provinciale ha pubblicato i posti disponibili per le immissioni in ruolo con la cosiddetta call veloce: la nuova procedura destinata a chi è in graduatoria, ma non ha ottenuto il ruolo con la normale tornata di assunzioni, e che quindi presenta domanda in un'altra regione dove ci sono posti disponibili. Vale inoltre per chi è inserito nelle Graduatorie a esaurimento, che può presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa regione rispetto a quella dove risulta collocato. È escluso invece dalla procedura chi è già di ruolo oppure è già stato destinatario di proposte di assunzione a tempo indeterminato. In Polesine, rispetto ai 512 posti a tempo indeterminato disponibili, sono state assegnate finora 64 cattedre, di cui 5 con contratti con clausola risolutiva, e si sono contate anche 24 rinunce pervenute all'Ufficio scolastico provinciale tra il 26 e il 28 agosto.

FASE SPECIALE

Ora la nuova fase speciale di immissioni in ruolo attraverso la call veloce è aperta con 392 posti disponibili. Più in dettaglio, sono disponibili per la call veloce 70 posti di sostegno a tempo indeterminato nelle scuole primarie: 15 a Occhiobello, 9 a Rovigo (Duca d'Aosta, Pascoli e Miani), 8 a Badia Polesine, 7 a Castelmassa, Costa e Villadose, 6 a Fiesso Umbertiano, 5 a Stienta, 2 a Porto Tolle e Lendinara, e i rimanenti ad Ariano nel Polesine (1) e Polesella (1). Alle scuole medie sono disponibili in tutto 179 posti: 138 cattedre interne, 9 cattedre esterne nel comune e 32 esterne fuori dal comune. In particolare: 51 posti di sostegno e 46 cattedre di Storia, Educazione civica e Geografia (2 serali ai Ctp di Adria e Castelmassa e 1 nella sede carceraria di Rovigo), 31 cattedre di Matematica e Scienze (2 serali ai Ctp di Adria e Castelmassa), 14 cattedre di Arte e Immagine, 10 cattedre per lingua inglese, 9 cattedre di Musica e altre 4 di chitarra, percussioni (2) e violoncello, 9 cattedre di Tecnologia e 5 cattedre di Scienze motorie.

Inoltre, sono 143 le cattedre disponibili alle scuole superiori: 29 cattedre di laboratorio (Fisica, Chimica, Informatica, Elettonica, Meccanica, Servizi enogastronomici, Comunicazione multimediale, Odontotecnica e Tecnologie agrarie), 22 cattedre di Lettere, 22 cattedre di sostegno, 10 cattedre di Scienze e Tecnologie informatiche, 7 cattedre di Lingua e cultura straniera e 1 cattedra di conversazione (Inglese), 7 cattedre di Matematica e Fisica, 6 cattedre di Scienze e Tecnologie meccaniche, 5 cattedre di Matematica, 5 cattedre di Scienze e tecnologie chimiche, 5 cattedre di Scienze motorie e sportive, 4 cattedre di Tecnologie elettriche ed elettroniche, 3 cattedre di Fisica e 3 di Scienze matematiche applicate, 3 cattedre di Scienze naturali e 1 di Scienze, tecnologie e tecniche agrarie, 3 di discipline Grafico-pubblicitarie, 2 cattedre di Lettere e Latino, 2 cattedre di Geografia, 2 cattedre di Discipline sanitarie, 1 cattedra di Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche.

La call veloce dovrebbe smaltire meglio le graduatorie utili per il ruolo e, inoltre, ridurre gli incarichi a supplenza. C'è tempo fino a mercoledì per rispondere alla call veloce presentando le istanze per via telematica: la procedura straordinaria dovrebbe terminare il 7 settembre con le disposizioni dell'Ufficio scolastico regionale delle assunzioni a tempo indeterminato (decorrenza dal 1° settembre) di quanti risultano in posizione utile. Il vincolo di 5 anni sulla scuola di assunzione, come già per i docenti neoimmessi in ruolo, vale anche per quelli assunti con chiamata veloce. Dopo la call veloce i posti vacanti saranno assegnati con le supplenze, attraverso le nuove graduatorie provinciali che secondo il cronoprogramma ministeriale dovrebbero essere pubblicate oggi, e poi dal 15 attraverso le aggiornate graduatorie di istituto.

Nicola Astolfi

© riproduzione riservata

