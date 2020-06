GAVELLO

Materiale didattico per le scuole di Gavello. Quindici kit contenenti soggetti in ceramica da decorare e l'occorrente, pastelli e colori, per dipingerli sono stati consegnati in dono agli alunni della scuola per l'infanzia e della scuola primaria dai militari della sezione di Mestrino (Padova) dell'Associazione nazionale Carabinieri. A riceverli gli insegnanti Roberto Gardellini e Paola Maltarello, referenti dei due plessi del centro abitato facenti capo all'Istituto comprensivo di Villadose, diretto dal professor Osvaldo Pasello, i quali hanno provveduto a consegnarli ai bambini.

La distribuzione dei kit didattici alle scuole e altri enti benefici, quali associazioni e reparti ospedalieri pediatrici, fa parte di un più ampio progetto di redistribuzione che la Regione sta svolgendo a livello delle sette province del territorio facendo seguito all'ingente donazione ricevuta dall'azienda Hobby Paint di Bassano del Grappa. La stessa azienda ha già operato in passato con le scuole e gli insegnanti del Comprensivo di Villadose promuovendo attività laboratoriali a tema.

Una attività che è assai positiva per i bambini dal punto di vista relazionale e in grado di promuovere lo sviluppo di competenze trasversali. I lavori realizzati in classe dai bambini sono inoltre molto apprezzati anche dalle famiglie. Il dirigente scolastico e gli insegnanti hanno ringraziato quanti con la loro attività di volontariato e con la generosa donazione vedono nella scuola e nei bambini il preludio all'uscita da questo particolare momento.

Moreno Tenani

