SCUOLA DELL'INFANZIA

ROVIGO La scuola dell'infanzia di Fenil del Turco amplia gli orari per dare una risposta concreta alle esigenze delle famiglie che si trovano a dover conciliare i tempi di cura dei bambini e del lavoro. È tempo di iscrizioni e la San Gaetano, scuola pubblica appartenente all'istituto comprensivo Rovigo3, ha in serbo una novità importante. L'ampliamento dell'orario prevede che il servizio per l'anno scolastico 2021-22 sarà garantito dalle 7.45 fino alle 17, orario che normalmente le scuole pubbliche non propongono. Risulta quindi un'opportunità particolarmente vantaggiosa perché trattandosi di scuola pubblica non viene richiesto il pagamento di una retta.

PROPOSTA INNOVATIVA

La scuola, che ha sede in via Baracca, in centro a Fenil Del Turco, vicino alla chiesa, è il gioiello nascosto dell'istituto Rovigo 3: trova spazio infatti in un grande edificio rurale circondato dal verde. Oltre agli spazi dell'attività ordinaria, al piano superiore si trovano un'ampia e curata biblioteca, con i bimbi che settimanalmente vengono invitati a scegliere delle letture da prendere in prestito, e una stanza dedicata all'attività motoria.

SCUOLA NEL BOSCO

La San Gaetano aderisce con entusiasmo al progetto Scuola nel Bosco, che regolarmente porta i bambini alla scoperta dei parchi cittadini degli itinerari naturali circostanti alla scuola stessa riconosciuti come ambiente educativo per conoscere la natura, imparando a rispettarla e amarla. Progetto che, con la pandemia in corso, è ancora più significativo in quanto i bambini vengono stimolati a fare attività all'aria aperta. La scuola dell'infanzia accoglie anche i bambini anticipatari, i cosiddetti primini nel linguaggio comune, cioè coloro che sono nati tra il primo gennaio 2019 e il 30 aprile 2019, e c'è possibilità di iscrivere anche bimbi che risiedono fuori dallo stradario previsto e nei comuni limitrofi. Le iscrizioni possono essere effettuate nella sede dell'istituto comprensivo Rovigo 3, dietro la scuola media Parenzo, entro fine gennaio.

Roberta Paulon

