Scuola, come sconfiggere l'abbandono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ABBANDONO SCOLASTICOROVIGO Si può combattere la dispersione scolastica anche grazie alla natura. Tra le proposte più accattivanti di Sinergie per un viaggio sicuro, progetto selezionato dall'impresa sociale Con I Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, c'è anche quella di Corte Carezzabella. L'azienda agricola multifunzionale con sede a San Martino di Venezze per il prossimo biennio cercherà di contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico dei ragazzi tra gli 11 e 17 anni, finalità condivisa...