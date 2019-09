Scuola al via ed è una corsa per trovare i supplenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTRUZIONEROVIGO Si annuncia difficile, domani, la partenza dell'anno scolastico con 578 posti per docenti da assegnare in Polesine con incarichi di supplenza. Il numero è comprensivo degli spezzoni pari o inferiori alle sei ore. La pubblicazione delle graduatorie d'istituto definitive per il personale docente ed educativo di ogni ordine e grado è avvenuta giovedì e inizieranno dopodomani, 12 settembre, le convocazioni dei dirigenti scolastici per assegnare le supplenze nelle primarie, per le scuole dell'infanzia seguiranno venerdì 13.I...