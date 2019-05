Scrutatori, domani le nomine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ELEZIONIROVIGO Per la nomina degli scrutatori si attenderà domani l'approvazione da parte della commissione elettorale. Lunedì pomeriggio sono stati sorteggiati i nominativi dei responsabili che il 26 maggio dovranno occuparsi delle operazioni di voto per l'elezione degli eurodeputati al Parlamento di Strasburgo e della nuova amministrazione comunale rodigina. Come da prassi, l'operazione era pubblica, in sala consiliare, ma seguito dell'estrazione elettronica degli scrutatori, il commissario straordinario Nicola Izzo ha provveduto a...