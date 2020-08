SCREENING

ROVIGO Il sindaco Gaffeo non nasconde la preoccupazione per l'esplosione di nuovi casi di positività e per il possibile ritorno del lockdown. Uno scenario che definisce letale per l'economia, non solo di Rovigo, ma dell'intero Paese. Il docente universitario di Economia ha sempre rimarcato l'importanza di rispettare le regole di prevenzione, ma adesso punta il dito contro la Regione e la gestione di questa nuova fase dell'emergenza: «Il rigurgito di contagi da Covid-19 degli ultimi giorni, seppur contenuti e riferiti a focolai delimitati geograficamente, rappresenta da un lato un richiamo alla dura realtà che il virus è presente e circola, e dall'altro un monito a prepararsi per tempo a quanto gli esperti da tempo segnalano, vale a dire che l'arrivo della stagione autunnale comporterà una potenziale ripresa su larga scala dell'epidemia -sottolinea il sindaco - All'inizio di maggio il presidente Luca Zaia ha annunciato il progetto di rendere il sistema sanitario regionale in grado di somministrare a regime 50mila tamponi al giorno: non è dato sapere quale sia lo stato dell'arte di tale progetto, ma occorre registrare che nel corso degli ultimi due mesi la media di controlli effettuati in Veneto si è attestata in realtà attorno ai 10mila tamponi. E la scelta dei soggetti da sottoporre a test periodici si è orientata su categorie professionali specifiche, come medici e operatori socio-sanitari, volontari della protezione civile, pazienti degli ospedali e delle case di riposo, secondo un modello che punta a tenere puliti i luoghi che per loro natura potrebbero trasformarsi in pericolosi focolai».

Il problema, secondo il primo cittadino, è che questi controlli ormai di routine per il personale impegnato in prima linea nella gestione dell'emergenza dovrebbero essere dati sostanzialmente per scontati, quando invece un controllo a campione della popolazione permetterebbe di avere un quadro più ampio della situazione epidemiologia. «Gli esperti ci dicono che in una fase di ripresa di quella curva, cosa che nessuno di noi si augura, chiaramente, ma che dobbiamo realisticamente mettere in conto con l'arrivo della brutta stagione, della concomitante presenza di patologie di natura influenzale e della frequentazione massiccia di luoghi chiusi, l'unico modo per evitare un lockdown e tenere sotto controllo il virus è ricorrere ad un piano massivo e periodico di test, rivolto non solo a chi ha sintomi o ai suoi contatti, ma soprattutto agli asintomatici. Solo in questo modo sarà possibile continuare a tenere aperti i luoghi di lavoro, le scuole, i trasporti pubblici e i luoghi religiosi e della cultura. L'alternativa è una nuova e ancor più devastante chiusura. Questa cosa va chiarita all'opinione pubblica, al di là di ogni proclama da campagna elettorale o convenienza politica».

L'alternativa, secondo Gaffeo, è quella di testare contemporaneamente un intero gruppo di persone: «L'approccio, messo a punto già dagli anni 40 per altri tipi di epidemie, è già stato applicato con successo in alcuni Stati degli Usa e in Israele e consente un monitoraggio continuo della prevalenza del virus nella popolazione, indipendentemente dalla presenza di sintomi: è economicamente efficiente e consente di tenere sotto controllo un numero maggiore di persone con l'impiego di un numero inferiore di test giornalieri. In cifre, e lavorando con gruppi di 35 individui per volta, la capacità giornaliera di cui il Veneto vanta di potersi dotare consentirebbe di testare tutti i nostri corregionali ogni due settimane». Gaffeo conclude che in questo caso la politica «non può limitarsi ad annunci e slogan: il suo compito è di fornire risposte concrete a problemi pressanti. L'augurio è che questa semplice verità sia percepita da tutti quanto prima. I Veneti ne hanno tutto il diritto».

