L'EPIDEMIA

ROVIGO Ancora un giorno senza nuovi contagi riscontrati, nonostante proceda ininterrotta l'attività di esecuzione di tamponi. Dall'inizio dell'epidemia ne sono stati fatti 14.384 a 10.656, con il riscontro di 437 positività fra i residenti in Polesine, 168 già risultate guarite. «Sono numeri buoni sottolinea il dg dell'azienda sanitaria polesana Antonio Compostella - anche perché ci sono state delle critiche da parte di persone che sostenevano che in Polesine venissero fatti pochi tamponi. Il numero di tamponi rapportato alla popolazione è di 61 per mille, mentre la media regionale è circa 50 per mille. Considerando che una stessa persona esegue anche più di un tampone, per diagnosi, screening, il numero dei soggetti sottoposti a tampone è inferiore, ma siamo sempre sopra la media regionale con un valore pari a 45 per mille abitanti. Stiamo eseguendo mediamente oltre 500 tamponi al giorno, circa metà nelle strutture residenziali».

CATEGORIE A RISCHIO

«A questi si sommano quelli del piano per le forze dell'ordine, polizie locali, pompieri, protezione civile e associazioni di volontariato - aggiunge il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Rovigo Antonio Compostella - Abbiamo eseguito anche 120 tamponi agli operatori del carcere. Va avanti poi anche lo screening per il personale sanitario, con tempistiche definite a livello regionale: ogni 10 giorni per il personale dei reparti a maggiore rischio, ogni 20 per il personale a minore rischio, ogni 30 giorni per il personale amministrativo. Per operatori e ospiti delle case riposo, invece, è ogni 20 giorni».

COSTI INGENTI

«È un impegno notevole dal punto di vista dell'organizzazione, delle risorse umane e delle risorse economiche - ammette il direttore generale - perché un tampone ci cosa circa 30 euro. Chiaramente è un investimento fondamentale sia per l'attività di diagnosi che per la prevenzione e il monitoraggio e l'attività andrà avanti fino a quando continuerà la sgradevole convivenza con questo virus». La cui caratteristica principale è proprio quella di essere particolarmente subdolo, in grado cioè di presentarsi inaspettatamente anche dopo giorni di assenza.

F.Cam.

