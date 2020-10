SCREENING A SCUOLA

ROVIGO Una domenica senza scuola, ma con la scuola al centro degli screening. Dopo la positività emersa sabato in un ragazzo di 13 anni, con sintomatologia, seppur leggera, che frequenta la terza media alla Riccoboni, è iniziato infatti un fine settimana di intenso lavoro per i medici ed il personale infermieristico delle due Usca polesane, le Unità speciali di continuità assistenziali, che già sabato, a scuola, hanno sottoposto a tampone rapido i 16 compagni di classe del ragazzo, i 13 insegnanti e i cinque ausiliari che avevano avuto contatti con lo studente.

DOCENTE POSITIVA

I test antigenici rapidi son risultati tutti negativi, tranne uno: quello di un'insegnante 49enne che, come accade spesso, insegna in più classi. Di più scuole. La professoressa è stata poi sottoposta al tampone molecolare, che ha confermato l'esito del tampone rapido. Facendo così scattare i tamponi anche nelle altre sue classi: una prima e una seconda, sempre alla Riccoboni, una prima a Grignano e una prima, una seconda e una terza alla Bonifacio. Per i ragazzi, gli insegnanti e il personale non docente che ha avuto contatti con i ragazzi di queste ulteriori sei classe, ieri è stato quindi un giorno di test a tappeto. Per semplicità organizzative tutti sono stati fatti confluire, scaglionati, con orari cadenzati in modo da non creare assembramenti, al plesso delle scuole medie Bonifacio, in via della Costituzione, dove sono tornate in azione le Usca.

TAMPONI RAPIDI

Stati sottoposti a tampone rapido 150 tra alunni, docenti e personale Ata. E anche in questo caso tutti i tamponi sono risultati negativi tranne uno. La positività emersa, che deve ancora ricevere la conferma dal tampone molecolare, è quella di una bambina che frequenta la prima a Grignano. Per tutta la classe ed il personale scolastico che ha avuto contatti con lei, quindi, è scattato l'isolamento domiciliare, così come resteranno in isolamento domiciliare per 14 giorni, come previsto dai protocolli, anche i ragazzi della terza media della Riccoboni, dove è stata scoperta la prima positività sabato, seguita poi da quella della professoressa. Proprio dopo la scoperta della positività dell'insegnante, poi, ha portato, a catena, all'isolamento di un'ulteriore classe. La donna, infatti, è contatto stretto di una bambina che frequenta la quinta elementare alla scuola primaria Donatoni: l'Usca ha eseguito anche a lei, a domicilio, il tampone rapido, che è risultato positivo. Una positività che dovrà essere confermata dal tampone tradizionale, ma nel frattempo i suoi compagni di classe e il personale docente e non docente della scuola che ha avuto contatti con lei è stato posto in isolamento e oggi saranno tutti sottoposti a tampone.

Sempre sabato, fra l'altro, è emersa la positività di un altro ragazzo, residente fuori provincia, della quarta dell'Istituto Primo Levi di Badia Polesine, in isolamento dal sabato prima, il 3 ottobre, quando era stato scoperto il contagio di un diciottenne residente in Alto Polesine. Già dal primo giro di tamponi eseguiti a studenti e professori della quarta del Levi, più precisamente dell'Itas Einaudi, una delle due teste del Levi insieme al Liceo Balzan, due compagni di classe del ragazzo avevano avuto a loro volta un responso di positività dal tampone. In tutto, quindi, in questa classe, i casi di contagio sono saliti a quattro.

Così come quattro, ma in tre classi, sono state le positività emerse all'istituto alberghiero Cipriani di Adria, la prima scuola superiore a fare i conti, proprio all'inizio del mese, con il primo caso di positività di questo travagliato anno scolastico. Un caso doppio, visto che si trattava di due sorelle, che frequentano due classi diverse, una seconda e una quarta. Le altre due positività, invece, sono emerse in una quinta. Il primo caso in assoluto era stato, prima ancora dell'inizio dell'anno scolastico, il 13 settembre, quello di una bambina di due anni del nido comunale di Porto Viro, il secondo, invece, venerdì 18 settembre, con la positività scoperta in un bambino della scuola elementare di Arquà.

CONTROLLI A TAPPETO

In meno di un mese il quadro è cambiato rapidamente. Con lo screening nelle scuole che diventa a tappeto, scovando anche casi con catene di contagio esterne, allargandosi a cerchi concentrici, come la storia delle dinamiche delle indagini epidemiologiche ha insegnato in questi mesi.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA