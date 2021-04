Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCREENING A SCUOLAROVIGO Partirà domani lo screening di tamponi a tappeto per gli studenti del liceo scientifico Paleocapa, unica scuola polesana di secondo grado scelta dalla Regione per lo studio della situazione epidemiologica degli studenti delle superiori. Per quanto riguarda, invece, l'istruzione secondaria di primo grado, a partecipare al monitoraggio sanitario saranno gli alunni e il personale della media Sanudo di Rosolina.IL...