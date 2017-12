Scoperto e denunciato il maniaco della ciclabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROVIGO Preso il palpeggiatore della pista ciclabile Baden Powell. Ci è voluta un'indagine congiunta tra Polizia e Carabinieri, dal momento che il giovane, un 25enne di origine kosovara, ma integrato in Italia, utilizzava biciclette diverse e abbigliamento con cappuccio per mettere a segno i suoi piani. A volte alle 7 del mattino, altre volte dopo il tramonto.LA TRAPPOLAIl giovane, che ha collezionato denunce da tre donne diverse, è stato identificato lo stesso giorno in cui si celebrava la Giornata internazionale contro la...