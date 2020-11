VILLADOSE

Ritrovamento straordinario nelle campagne di Villadose. Non poteva rimanere inosservata l'attività di scavo che si è svolta nella mattinata di sabato in località Moline. Sono passati gli elicotteri e poi si è visto un via vai sospetto di auto cui si sono aggiunti anche i carabinieri. Qualcosa stava succedendo.

IL RITROVAMENTO

In mezzo alle campagne nella località Moline fra Ca' Emo e Cambio è stato rinvenuto, infatti, un aereo militare inglese della seconda guerra mondiale con tanto di resti del pilota. Il ritrovamento, straordinario, è stato il frutto di un lavoro che sta svolgendo da diversi mesi l'associazione Aerei perduti polesani. La notizia ha fatto presto il giro del paese attirando numerosi curiosi a osservare le operazioni di recupero. E qualcuno ha anche ricordato che il 30 aprile del 1945 era stato visto cadere un aereo a Cambio.

Non è il primo ritrovamento di aerei, ma l'eccezionalità, stavolta, sta nei resti. «Un giovane pilota di 24 anni della Royal Air Force è venuto a morire in questo lembo di terra polesana, adesso riposa al Padua War Cemetery. Domani Aerei Perduti proverà a recuperare quello che rimane del suo aeroplano. I reperti che verranno alla luce serviranno a noi e alle generazioni future a non dimenticarci di lui e di tanti giovani che hanno sacrificato le loro giovani vite nell'adempimento del loro dovere». Il commento sulla pagina facebook dell'associazione, con tutta probabilità riferito al ritrovamento di queste ultime ore. Nei prossimi giorni sarà diramato un comunicato ufficiale da parte dell'associazione con le informazioni dettagliate.

Mirian Pozzato

