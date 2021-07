Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROVIGO Una serata di festa senza regole in un locale appositamente affittato. Con tanto di servizio bar, dj set e pista per ballare. Senza mascherine e senza alcun distanziamento. Il tutto mentre ancora le discoteche non sanno se e quando riusciranno a riaprire i battenti, e mentre i gestori di locali pubblici devono fare i conti con le misure ancora in vigore per contenere la diffusione del virus che come confermano i numeri, sta...