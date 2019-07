Scontro tra un'auto e uno scooter Due persone ricoverate in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INCIDENTEROVIGO Fa inversione di marcia in Tangenziale est e si scontra con uno scooter. È quanto accaduto ieri pomeriggio sull'arteria stradale che collega il ponte dell'Adige a Boara Polesine con la rotatoria di viale Tre martiri. Hanno destato subito preoccupazioni le condizioni del conducente del mezzo a due ruote, trasportato d'urgenza al vicino ospedale, ma non sembra sia in pericolo di vita. All'automobilista non è andata molto meglio, visto che ha riportato un forte trauma alla testa dovuto all'impatto dello scooter e ha dovuto...