Scontro tra due auto, una vola nella scarpata: per fortuna feriti lievi

Uno schianto violento fra due auto, in viale Porta Adige, ha fatto temere il peggio, anche perché a bordo di una delle due vetture si trovavano due persone anziane. In realtà, a parte il grosso cho,c non sembrano aver riportato gravi ferite, anche se sono state comunque trasportate al pronto soccorso per i dovuti accertamenti. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo mezzogiorno, più o meno all'altezza dell'Aliper, fra una Mercedes A140 e una Ford Fiesta, con quest'ultima che dopo l'impatto, è uscita dalla carreggiata finendo nella...