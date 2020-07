L'INCIDENTE

ROVIGO Un ciclista finito a terra dopo lo scontro con un'auto in via Oroboni e trasportato in ospedale dall'autoambulanza giunta sul posto. È' questo il bilancio del sinistro avvenuto ieri sera, pochi minuti prima delle 20, all'altezza della rotatoria che collega via Orboni a viale Tre Martiri dove, per cause in corso di accertamento, un anziano in sella a una bici da donna si è scontrato con una Lancia Ypsilon che stava imboccando la rotatoria. L'uomo, un 85enne residente in città, dopo essersi scontrato con l'utilitaria ha perso il controllo della bici ed è dunque caduto sull'asfalto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è giunta una gazzella dei carabinieri di Rovigo, che hanno effettuato i rilievi del sinistro. Le condizioni dell'anziano, accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia, fortunatamente, non sembrano essere gravi.

TRAFFICO RALLENTATO

Per qualche ora il traffico nella zona della rotatoria e, in parte, anche in via Oroboni ha subìto qualche rallentamento per permettere ai militari dell'Arma di eseguire tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. Gli incidenti che coinvolgono ciclisti in città, negli ultimi anni, sembrano essere purtroppo aumentati: la Fiab, l'associazione degli Amici della Bici, ha infatti portato nelle scorse settimane all'attenzione del sindaco Gaffeo l'urgenza di potenziare le piste ciclabili e collegamenti dedicati alla mobilità lenta.

