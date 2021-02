CAMPAGNA VACCINALE

OCCHIOBELLO «Gli occhiobellesi sappiano che mentre c'è chi si preoccupa solo di elencare i problemi, questa amministrazione lavora senza sosta per risolverli».

Il sindaco Sondra Coizzi replica alle accuse della capogruppo della minoranza Irene Bononi secondo cui l'amministrazione avrebbe disertato la conferenza dei sindaci nella quale sono state definite le sedi per la somministrazione del vaccino anti-Covid nel territorio dell'altopolesine.

«Non avevamo forse strutture adeguate come gli altri - aveva interrogato la Bononi, riferendosi con tutta probabilità alla Casa di Cura -, non è questo un forte disagio per i cittadini del nostro comune e di quelli limitrofi? Ho appreso infatti che la seconda fase della campagna dei vaccini vedrà coinvolti come centri vaccinali, oltre Rovigo, Adria e Trecenta (sedi ospedaliere) anche i territori di Porto Viro, Porto Tolle, Lendinara e Castelmassa».

LA REPLICA

La notizia aveva suscitato diverse reazioni, a cui il primo cittadino ha voluto dare una risposta: «Occhiobello si è proposta fin dall'inizio della serie di incontri con l'Ulss 5 per ospitare la sede vaccinale, anche mettendo a disposizione le proprie strutture - ha detto Coizzi -. La decisione di attribuire la sede a Trecenta per la prima fase è stata presa dall'azienda sanitaria nel rispetto delle indicazioni presenti dettate dalla regione. Tra i criteri imprescindibili sono previsti la presenza dei frigoriferi capaci di meno 80 gradi in totale sicurezza, personale medico pubblico, presenza di sistema informatico complesso e già attivo, parcheggio capiente per centinaia di posti auto ogni giorno ed entrata isolata e separata dal resto della struttura. Le lettere dell'Ulss 5 alle persone ultraottantenni da vaccinare partono a scaglioni e secondo un calendario predisposto dalla regione. Per capire cos'è e come funziona un centro vaccinale, invece di parlare senza la minima conoscenza della questione e in modo strumentale, il direttore generale dell'Ulss, con cui mi rapporto quotidianamente, mi ha suggerito di invitare il capogruppo dei consiglieri di minoranza a effettuare un sopralluogo per rendersi conto di come deve essere organizzato. Chi sta usando questi delicati argomenti per la propria campagna politica dovrebbe farsi un esame di coscienza».

Parole dure dunque, quelle che arrivano dal municipio, a cui vedremo se e come risponderà la minoranza.

«In questa situazione di emergenza senza precedenti nella storia - ha concluso la Coizzi - bisognerebbe evitare le polemiche, tanto più quelle sterili e inappropriate. E rimanere tutti uniti con un unico obiettivo, sconfiggere questo virus».

Jacopo Cavallini

