CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCONTROBERGANTINO Denis Saccenti, 45 anni, di Felonica, ma residente a Sermide (Mantova), è morto ieri mattina sulla strada tra Bergantino e Melara in un incidente stradale. Secondo le testimonianze, Saccenti, il motociclista, si è schiantato all'incrocio contro un'auto, una Skoda, a bordo della quale viaggiava una famiglia ungherese. La famiglia stava trascorrendo in Italia le proprie vacanze. Erano le 10.40 della mattina quando i soccorsi sono stati chiamati in via Bugno a Bergantino per un incidente stradale.LA DINAMICALa moto procedeva...