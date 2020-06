AGEVOLAZIONI FISCALI

ROVIGO Si torna in aula, ma distanziati. Basta tele-consiglio, i 33 rappresentanti di Palazzo Nodari ieri pomeriggio sono tornati a fare politica dai banchi, riaprendo l'aula del parlamentino rodigino con una seduta incentrata sui provvedimenti finanziari volti a rilanciare la città dopo l'enorme batosta subita a causa del Coronavirus. Sul tavolo ballano centinaia di migliaia di euro, tra investimenti e sgravi fiscali, ottenuti con tagli di spesa e rimodulazioni dei mutui contratti negli anni passati dalle precedenti Amministrazioni comunali. Proprio la questione inerente la tassazione locale è stato l'argomento che ha scaldato maggiormente l'atmosfera, dando vita a uno scontro tra il capogruppo leghista Michele Aretusini e la collega Silvia Menon con la maggioranza e il sindaco Gaffeo, a causa dell'emendamento presentato dal Carroccio, in cui era previsto il riconoscimento di un contributo pari all'80% per le abitazioni occupate da persone colpite dalla crisi, individuate dai Servizi Sociali. Una platea di cittadini che la maggioranza ha criticato essere incalcolabile in questo momento, pur avendo condiviso lo spirito della proposta.

MUTUI SOSPESI

L'assessore al Bilancio Andrea Pavanello nei primi due punti all'ordine del giorno si è visto approvare due moratorie per la sospensione di finanziamenti per i prossimi 12 mesi, ottenendo così un tesoretto complessivo di 400mila euro per coprire le minori entrate previste per quest'anno e liberare ulteriori risorse per maggiori spese (igenizzazioni, dispositivi individuali, interventi sugli edifici pubblici, ecc). In seguito, proprio la questione delle agevolazioni sulla tassa sui rifiuti ha infiammato il dibattito. La delibera approvata dall'aula prevede riduzioni del 25, 35 e 80 per cento a seconda della specifica situazione di disagio del nucleo familiare. I soggetti interessati parteciperanno ad un bando con una domanda presentata via mail all'ufficio Tributi del Comune. Secondo l'opposizione la misura avanzata dall'amministrazione Gaffeo non sarebbe sufficiente e non avrebbe compreso una platea sufficientemente elevata. Mattia Maniezzo, consigliere del M5S, da detto che dal provvedimento sono «escluse tante piccole aziende che mi aspettavo ricevessero un aiuto in questo periodo in cui hanno guadagnato zero: non si sfasciano le casse del Comune con gli aiuti, ma con questioni come la Baldetti e il project financing del cimitero».

EMENDAMENTO LEGHISTA

Successivamente il dibattito si focalizza sull'emendamento della Lega che però non incontra il benestare della maggioranza per la forma in cui è stato posto. Nel suo accorato discorso all'aula, Aretusini difende a spada tratta la proposta, spiegando che «l'emendamento apre una finestra per concertare misure che possono essere fatte entro fine anno» e che sarebbe servito, senza specificare i criteri, ad aumentare le agevolazioni sulla Tari. La consigliere della civica Gaffeo Sindaco Elena Biasin gli ha risposto che «nella sostanza siamo d'accordo, nessuno dice che le famiglie colpite da Covid non possano ricevere ulteriori agevolazioni, ma così com'è però è irricevibile». Al termine della seduta l'emendamento leghista è stato bocciato, mentre la delibera per le agevolazioni Tari verso imprese e famiglie è stata approvata a larga maggioranza, grazie anche ad alcuni voti giunti dalla minoranza.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA