L'ADDIOROVIGO Una persona forte dalle idee forti, pronta a spendersi con impegno e generosità in tutto quello in cui credeva. Si è spento la scorsa notte l'avvocato Vincenzo Cappellini, che si trovava all'ospedale di Rovigo da quasi un mese a causa di una peritonite e si trovava ancora ricoverato nel reparto di Medicina per la degenza postoperatoria.LE BATTAGLIEAvvocato e imprenditore agricolo, ma non solo, aveva 87 anni compiuti venerdì...