Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LUTTOROVIGO Una perdita importante, pesante, improvvisa. Si è spento a 72 anni il dottor Willy Pagani, figura importante per la sua Rovigo non solo per quanto fatto come medico, ma anche, negli ultimi anni, per i ruoli ricoperti all'interno della Fondazione Cariparo. Un passato da cestista di buon livello, prima di indossare il camice, arrivando anche nelle serie maggiori, con il Cus Padova e con il Basket Mestre, in serie B. Poi, dopo la...