ROVIGO È scomparsa Sandra Toso, già stimata funzionaria del Comune e vicepresidente dell'associazione Renzo Barbuiani. Ultimamente aveva assecondato la passione per la storia, dedicandosi a varie ricerche che si sono tradotte in iniziative realizzate nell'ambito delle Settimane dei beni culturali indette dai Comitato permanente per la Conservazione e la valorizzazione dei Beni culturali e ambientali in Polesine;. Tra le tante, l'organizzazione del convegno, nel dicembre 2017, in collaborazione con gli Antichi beni originari e l'Accademia dei Concordi, sulla Comuna di Grignano Polesine, e i due volumi Il Cinquecento a Rovigo: personaggi nelle vie, scritto con il supporto metodologico e storiografico di Adriano Mazzetti e di Raffaele Peretto, in collaborazione con la Biblioteca del Seminario e del Cpssae, cui é seguito il libro La grande guerra a Rovigo 1915-1918. Luoghi e personaggi nelle vie, redatto sempre con la collaborazione di Mazzetti. Sandra Toso aveva anche dato vita a un premio in onore del figlio scomparso, il musicista Paolo Osti, riservato agli alunni delle scuole medie di Rovigo che ottengono il diploma con il massimo dei voti. «Sandra è stata una persona meravigliosa, umile, ma dotata di grande cultura e sensibilità, sempre attenta agli altri - ricorda commosso Umberto Pilatti, presidente della Barbujani - con una notevole capacità di iniziativa e grandi doti organizzative, qualità che le hanno consentito di dare impulso a molte attività dell'associazione, di cui è stata una colonna portante. Rimarrà nel cuore di tutti noi».

