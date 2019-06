Scomparsa da 9 giorni: trovata morta nel fiume

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIALENDINARA Una 44enne è stata ripescata ieri mattina, senza vita, dalle acque dell'Adigetto. L'allarme è scattato nella tarda serata di martedì, attorno alle 22, quando alcune persone, nonostante il buio, seppur rischiarato dalla presenza della luna piena, hanno notato in acqua, passando vicino al canale, alle porte di Lendinara, quella che è apparsa come la sagoma di un corpo umano. Hanno guardato a lungo, poi i loro dubbi si sono trasformati in una drammatica convinzione: si trattava di un cadavere.L'ALLARMEImmediatamente,...