BRACCIA INCROCIATE

ROVIGO Scioperare, rivendicare i propri diritti senza perdere di vista il valore della solidarietà che, mai come in questo momento di grave crisi dovuta all'emergenza Covid, è fondamentale per tenere saldo il tessuto sociale in cui viviamo. Così lo sciopero generale dei lavoratori del pubblico impiego indetto per il 9 dicembre a livello nazionale dalle tre sigle confederali Cgil, Cisl e Uil, in Polesine diventa anche una grande occasione di solidarietà grazie all'iniziativa di Fp Cgil guidata dal segretario Davide Benazzo, e della Caritas diocesana. Le due realtà hanno unito le forze per dare un sostegno concreto a chi è in grave difficoltà.

SOLIDARIETÀ

L'iniziativa si chiama Solidali fino in fondo e l'ha presentata ieri lo stesso Benazzo insieme a Davide Girotto, vicepresidente della Caritas. Prevede che i lavoratori del settore pubblico, che comprende enti locali, sanità e uffici governativi, a partire da coloro che vorrebbero scioperare ma non possono farlo per ragioni di servizio, possano comunque aderire alla mobilitazione ma in un altra forma: possono infatti devolvere volontariamente una o più ore di lavoro a un fondo gestito dalla Caritas e destinato a finanziare due progetti dell'ente diocesano.

FONDI PER DUE PROGETTI

I progetti in questione, come ha evidenziato Girotto, sono il Network antitratta veneto, detto Nave, che ha l'obiettivo di contrastare le forme di sfruttamento, da quello sessuale a quello lavorativo, e il fondo di solidarietà per il lavoro che finanzia, in collaborazione con le aziende, tutta una serie di tirocini formativi destinati alle persone in difficoltà e in cerca di un'occupazione dando loro, così, un'occasione per uscire dal disagio e dalla marginalità in cui la disoccupazione e l'indigenza li hanno relegati. Tanto più a causa della pandemia, le cui conseguenze, per tante persone, sono state drammatiche sia sul piano occupazionale che economico.

Come ha spiegato Benazzo «a Rovigo ci sono circa cinquemila dipendenti pubblici, due terzi di questi lavorano negli ospedali e nelle case di riposo e la maggior parte di questi lavoratori, che il 9 dicembre avrebbero diritto, come sancito dalla Costituzione, di poter scioperare e protestare, devono assicurare i servizi ai cittadini. Per tutti loro -ha continuato il sindacalista - abbiamo creato questa iniziativa, al di là delle polemiche che mettono lavoratori contro lavoratori lanciate da una politica becera e brutale che non ha altro da fare che dividere i lavoratori e i cittadini italiani in un momento così difficile».

Ecco dunque che l'iniziativa, firmata da Fp Cgil e Caritas, si pone in primis l'obiettivo di unire invece che dividere: da una parte i lavoratori che protestano, dall'altra la protesta che si trasforma in aiuto alle persone che si trovano in difficoltà.

«Abbiamo chiamato l'iniziativa Solidali fino in fondo - ha sottolineato Benazzo - perché siamo solidali nel lavoro che facciamo, come dipendenti pubblici, perché diamo servizi ai cittadini, e siamo solidali nella protesta perché cerchiamo di dirottare più risorse possibili a questi progetti».

Risorse che partono da una base di duemila euro: tanto verserà infatti la Fp Cgil al fondo della Caritas a cui andranno ad aggiungersi le trattenute dagli enti datoriali.

CONTRATTO SCADUTO

Quanto alle motivazioni dello sciopero, è stato evidenziato come per i lavoratori del pubblico impiego manchi il contratto da due anni, così come manca «una visione diversa di quella che dovrebbe essere la riorganizzazione della pubblica amministrazione a partire dalle assunzioni, basta andare negli ospedali e nelle case di riposo» per rendersene conto. Inoltre c'è il problema del precariato: «Il pubblico impiego crea più precari di tutti i datori di lavoro». E c'è il tema della sicurezza: «Basti pensare ai dpi per affrontare il Covid» conclude Benazzo.

