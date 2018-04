Scienze infermieristiche, la giornata dello studente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀROVIGO Domani giornata dedicata agli studenti di uno dei corsi universitari più importanti e seguiti in Polesine, quello di infermieristica. Si terrà infatti la dodicesima Giornata dello studente e dello Sviluppo professionale, durante la quale ci sarà la possibilità di seguire diversi interventi sulla formazione. Inizio alle 14 in aula magna. L'Ulss 5 polesana è sede di corsi di laurea per la formazione di personale specializzato e di alta qualità, con ottime opportunità anche di inserimento nel mondo del lavoro, svolgendo un...