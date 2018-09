Scialacquata una fortuna al gioco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SPESAOltre 59 milioni di euro in sei mesi. E la spaventosa cifra che i residenti nel comune di Rovigo hanno speso nei giochi d'azzardo, oltre 1.143 euro a testa, neonati compresi, da gennaio a giugno dello scorso anno. Questo a spanne vuol dire che il valore complessivo della spesa in giochi è stato di circa 120 milioni di euro, così che mediamente un rodigino ha pagato per slot, bingo, gratta e vinci, lotterie e affini oltre 2mila euro. Ma c'è, in Polesine, chi ha speso molto di più: a Occhiobello oltre 3mila, a Rosolina almeno 4mila....