Schiro in corsa per Ecoambiente e tutto va all'aria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GRANA DEI RIFIUTIROVIGO Che sotto sotto le acque per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Ecoambiente fossero agitate si era capito. Ma ieri, nell'assemblea dei soci del Consorzio Rsu, ovvero tutti i sindaci polesani, è scoppiata una vera tempesta. E non tanto, o, meglio, non solo per la presa di posizione del commissario liquidatore del Consorzio Pierluigi Tugnolo che è intervenuto in apertura di seduta e ha ribadito come secondo la sua valutazione l'attuale cda non abbia completato il proprio mandato e, quindi, non si possa...