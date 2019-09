Schianto sul ponte, illesi i conducenti delle auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEROVIGO Un incidente che, per la sua dinamica, ha creato subito non poca apprensione ma che, fortunatamente, non sembra aver avuto conseguenze particolarmente pesanti per le persone rimaste coinvolte e che si trovavano al volante delle rispettive auto che si sono scontrate. A impattare, attorno a mezzogiorno, sono state due utilitarie, una Toyota Yaris e una Fiat 500, la prima con il muso distrutto, la seconda colpita sulla fiancata sinistra. Teatro dell'incidente, e non è la prima volta che accade, è stato l'incrocio fra via...