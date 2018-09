Schianto sul Ponte dell'asino, rischia di affogare nel canale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRIGNANOROVIGO Nel giro di un giorno, due gravi incidenti, nello stesso identico punto, l'incrocio fra via Ponte dell'asino e la Provinciale 23, che nel tratto verso Rovigo si chiama via Forlanini ed in quello verso Arquà via Scolo Sinistro Valdentro, con il secondo che non ha avuto conseguenze tragiche solo per l'immediato e provvidenziale intervento di un uomo che era proprio lì e si è precipitato ad aiutare una delle due persone coinvolte la cui auto, una Mercedes Classe C bianca, si era cappottata e si stava inabissando nel canale...