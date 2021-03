LA CONDANNA

ROVIGO Sono passati due anni dalla tragedia costata la vita ad Ambrogio Ranzato, spentosi a 52 anni in un tragico incidente sull'autostrada A13 Padova-Bologna, all'altezza di Pernumia. E ieri il 65enne di Monselice, Graziano Verza, che la sera del primo marzo del 2019 era al volante del camion telonato bianco che trasportava mele e che, all'improvviso, ha sbandato, attraversando tutta la carreggiata e tagliando la strada all'auto di Ranzato, che viaggiava in corsia di sorpasso, è stato condannato ad una pena di 1 anno e 8 mesi con rito abbreviato dal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Rovigo Pietro Mondaini.

GUIDA PERICOLOSA

Al camionista è stata contestata la guida pericolosa, facendo così rientrare l'incidente nella fattispecie dell'omicidio stradale, nonostante, come ha evidenziato la difesa del conducente del mezzo pesante, non ne siano emersi gli elementi tipici, perché l'uomo stava andando ad una velocità rispettosa dei limiti, non era al telefono e non aveva bevuto. La perdita del controllo sarebbe stata infatti causata da un improvviso malore. La perizia che era stata disposta dal pubblico ministero aveva fra l'altro evidenziato la sussistenza di un concorso di colpa, essendo emerso che Ranzato non solo non indossava la cintura di sicurezza, ma aveva anche un tasso alcolemico pari a 0,92 grammi per litro.

LA VITTIMA

Ranzato, originario di Corte di Piove di Sacco ma da tempo residente a Rovigo, nella frazione di Boara Polesine, dopo aver vissuto anche nelle altre due frazioni di Sarzano e Mardimago, separato e padre di due figli, faceva a sua volta il camionista per la Autotrasporti Tf di Montegrotto, ma alle 21.30 di quel drammatico venerdì era al volante della sua Mazda 3 e stava percorrendo l'A13 da Padova in direzione Rovigo. Stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro ed era da poco entrato in autostrada, al casello Terme Euganee, quando il camion, che viaggiava poco più avanti e che si stava accingendo a superare, gli ha tagliato la strada, schiantandosi sulla barriera new-jersey tra le due corsie di marcia, scavalcandolo in parte con il muso ed invadendo così la corsia opposta.

MAXI-SCHIANTO

Nell'incidente erano rimaste coinvolte anche altre tre auto, con altrettanti feriti, per un tamponamento a catena che si era verificato proprio sulla corsia opposta, in direzione Padova. Per Ranzato, che aveva tentato di frenare ma non era riuscito ad evitare l'impatto, non c'era stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni che aveva riportato incuneandosi con la propria auto nella parte posteriore del camion rimasto incastrato a cavallo del jersey.

Francesco Campi

