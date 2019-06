Schianto frontale all'incrocio maledetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRIGNANOROVIGO Ancora un incidente in via Forlanini nel tratto di Grignano, questa volta all'altezza dell'incrocio con via Ponte Merlo. Quello dove, da tempo, è stato installato un semaforo, la cui presenza, tuttavia, non è riuscita ad evitare domenica sera, attorno alle 23.30, l'impatto fra due auto, che si sono scontrate quasi frontalmente. Un impatto violento, che ha provocato gravi lesioni a due persone, che sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso, anche se non in condizioni tali da far temere per la loro vita. Sul posto,...