Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAÈ successo tutto in un istante: la sbandata con la moto, la caduta nell'altra corsia e una macchina che arrivava in senso opposto che non è riuscita a evitare l'impatto. Un istante maledetto. Fatale. Che ha segnato la fine della giovanissima vita di Mattia Panarella, che aveva appena 17 anni. Li aveva compiuti da poco, a luglio, e si avviava a raggiungere la maggiore età, la prossima estate. Un ragazzo spensierato, dolce, amato,...