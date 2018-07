Schiacciato dal muletto, grave un operaio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCIDENTE SUL LAVOROROVIGO Grave incidente sul lavoro ieri mattina alle 6.40 all'interno del capannone della Gimi (divisione del gruppo Freudenberg Home and Cleaning), al civico 23 di via Trentino, a Monselice. M.F., operaio 33enne residente a Rovigo, stava lavorando a un macchinario, pare per estrarre un tubo lungo alcuni metri che si era incastrato, quando ha cominciato a indietreggiare. Un passo dopo l'altro, non si è accorto che stava sopraggiungendo un muletto.VISIBILITÀ SCARSAIl collega che lo guidava, a causa della scarsa visibilità...