VIABILITÀ

ROVIGO È decisa la mappa dei nuovi velobox in arrivo nel capoluogo. Come aveva annunciato l'amministrazione, sono dieci le postazioni per le macchinette di controllo della velocità che verranno installate a breve termine e se per la quasi totalità di queste si tratta di novità per le strade interessate, per una è una sorta di ritorno, visto che già ai tempi della giunta Piva il velobox era stato messo e poi è stato continuamente distrutto dai vandali della strada che non vogliono rispettare i limiti che servono alla sicurezza propria e altrui.

La strada in questione è via Forlanini, teatro di incidenti anche gravi, dove la colonnina che può ospitare l'autovelox era stata distrutta e alla fine non venne più ripristinata, tanto che a oggi di velobox sopravvissuti negli anni si può considerare quello di via dei Mille a Sarzano, anche se diversi mezzi in transito non rispetta egualmente il limite dei 50 chilometri all'ora essendo rimasti impuniti in passato, mancando il rilevatore di velocità all'interno.

L'obiettivo del manufatto è soprattutto quello di funzionare da deterrente, ma ciò non esclude la possibilità di posizionarvi una macchinetta rilevatrice all'interno e presidiarla con una pattuglia della Polizia locale.

L'accenno a via dei Mille porta al discorso che su questa lunga arteria ne arriverà un altro di scatolone arancione, ma a Mardimago, davanti all'ex distributore di carburanti, mentre nella prima citata via Forlanini sarà posizionato una volta ricevuto il nulla osta della Provincia proprietaria della strada.

Le nuove strade coinvolte si aprono con via Chiarugi, con due velobox: il primo sarà posto all'incrocio con via Manfredini vicino all'ufficio postale, il secondo all'altezza della pista ciclabile in località riviera San Pio X. Un altro manufatto sarà messo a Borsea in via Savonarola all'altezza del civico 160 (verso via XXV Aprile) e in via Giotto all'altezza del civico 25. Un ulteriore velobox è previsto a Buso, in via Nievo a ridosso dell'incrocio con via Forte austriaco. Altra postazione individuata è a Sant'Apollinare in via Don Milani, all'intersezione con via della Conciliazione, ma trattandosi di strada provinciale, si è in attesa del via libera della Provincia.

Gli ultimi due velobox sono indicati in via Martiri di Belfiore, la strada che dal centro porta a San Sisto, dove si registrano alte velocità, all'altezza del civico 53, e a Granzette in via Munerati in corrispondenza del civico 62.

© RIPRODUZIONE RISERVATA