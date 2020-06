SCELTA DI VITA

ROVIGO Da fruttivendolo a campione di pesca sportiva. Aveva trasformato la sua passione in un vero e proprio lavoro. Poi una tragica fatalità, in un maledetto lunedì pomeriggio, ha interrotto la vita di Gianni Rizzo, di appena 36 anni. Il ragazzo era un campione di pesca sportiva e un imprenditore, lavorava per l'azienda T3 Distribution, che importa attrezzature specifiche per la disciplina sportiva. Durante un'uscita in barca, con la sua inseparabile canna da pesca, Gianni è stato colpito da un fulmine, fatale, nell'escursione sul lago di Bolsena (Viterbo).

LA FAMIGLIA

I genitori Lucio Rizzo e Giovanna Stefani si erano concessi una breve vacanza, partendo assieme al figlio. Il dolore per la scomparsa di Gianni si è diffuso in tutta Boara Pisani, il centro padovano alle porte di Rovigo. La vicina di casa Begoleda Paparella è sconvolta: «Lucio e Giovanna abitano in via Marconi, il figlio Gianni aveva comprato casa vicino ai suoi genitori. Sono persone sempre disponibili e pronte ad aiutare. A gennaio abbiamo rilevato l'attività di frutta e verdura dalla famiglia Rizzo, dopo una gestione consolidata di 40 anni, in viale Vittorio Alfieri a Rovigo. Abbiamo provato a metterci in contatto con i familiari, ma non rispondono al telefono. Possiamo solo immaginare quello che stanno vivendo ora». Luca Pescarin, sindaco di Boara Pisani, è incredulo: «La tragedia ha sconvolto l'intero paese, le famiglie abitano qui. I genitori hanno gestito per molto tempo una storica attività di frutta e verdura a Rovigo. E' un dolore straziante. Non sappiamo ancora se proclameremo il lutto cittadino, ma siamo vicini alla famiglia e siamo a disposizione per qualsiasi necessità. Voglio ricordare Gianni come una persona solare, sempre con il sorriso stampato in faccia. Era un campione di pesca conosciuto e affermato».

CORDOGLIO DEI SINDACI

Il cordoglio ha unito i sindaci. Oltre a Pescarin, il collega di Costa di Rovigo è rimasto provato dalla tragica notizia: «Ho lavorato cinque anni come direttore nella filiale di Rovigobanca a Boara Pisani - racconta il sindaco Gian Pietro Rizzatello - Ho conosciuto i genitori e Gianni era un ragazzo d'oro, un gran lavoratore. Prima di dedicarsi alla pesca come un vero lavoro, affiancava mamma e papà nel negozio di famiglia. Poi la pesca lo ha portato in giro per l'Italia e per il mondo. Gianni era sposato con una ragazza originaria proprio di Costa: la morte improvvisa del ragazzo ha sconvolto tutti». La moglie di Rizzo, Claudia Carbonin, 32enne, lavora come istruttore di fitness alla palestra Personal Slimmer di Rovigo. I colleghi le esprimono vicinanza: «Abbiamo già contattato Claudia in forma privata, la situazione è drammatica. Claudia lavora con noi da gennaio dello scorso anno, ora preferiamo non aggiungere altro su questa grande tragedia».

I MESSAGGI SUI SOCIAL

Centinaia i messaggi di cordoglio apparsi sui social network, fin dalla tarda serata di lunedì. Gli amici di Rovigo, i compagni delle mille avventure in barca, gli avversari delle competizioni sportive: tantissime persone hanno inondato la bacheca di Gianni Rizzo, raccontando aneddoti e lasciando messaggi commoventi. Un lutto che ha, purtroppo, superato i confini rodigini e nazionali, visto che il 36enne era apprezzato all'estero, per le sue abilità nella pesca sportiva. Bass Fishing Italia lo ricorda così: «Bass Fishing Italia piange, come tutti gli appassionati del nostro paese, la scomparsa di Gianni. Lascerai un grande vuoto nel nostro movimento. Alla famiglia e agli amici più stretti vanno le nostre più sentite condoglianze». La testimonianza dell'amico Lorenzo Volpato: «Non ci sono parole per descrivere la tristezza in cui ci hai lasciati, facendo quello che tu amavi. Eri un fuoriclasse nella pesca e una persona straordinaria. Sarà una perdita incolmabile per tutti. Ciao Gianni».

Alessandro Garbo

