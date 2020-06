ECONOMIA

ROVIGO Welfare, lavoro e green deal: questi i tre punti indicati dal segretario generale Samuel Scavazzin per tracciare una strada nella difficile situazione contingente, di «una crisi dal contorni ancora incerti, che ha azzerato alcuni settori e si è abbattuta con particolare gravità su determinate categorie di lavoratori», nella riunione, avvenuta in videoconferenza del consiglio generale della Cisl di Padova-Rovigo alla quale ha partecipato anche il segretario della Cisl del Veneto Gianfranco Refosco. Scavazzin, in un'articolata analisi complessiva, ha sottolineato come, sul fronte dell'assunzione dei lavoratori dipendenti, si registri un costante aumento nell'agricoltura, una diminuzione nell'industria e un pesante calo nei servizi. La pandemia, ha evidenziato, ha pesato in modo più pesante sull'assunzione dei somministrati.

DOPO LO STOP

La situazione durante e dopo il lockdown è stata esaminata a livello regionale dividendo i dati in quattro fasi: dall'inizio dell'anno al 22 febbraio, la fase 1 fino al 4 maggio, la fase 2 fino alla fine di maggio, quando le assunzioni sono praticamente azzerate, e le prime due settimane di giugno, quando si registra una moderata ripresa.

«I dati ci inducono ad essere moderatamente ottimisti, ma a settembre ne capiremo di più - nota Scavazzin - Confrontandoli, sembra che il Polesine abbia reagito meglio del padovano, forse per una forte presenza del settore agricolo. La maggior parte dei licenziamenti è avvenuta nella piccola e media impresa, che caratterizza il nostro territorio e ha rivelato tutta la sua fragilità. Complessivamente, l'epidemia ha provocato in Veneto la perdita di 65mila posti di lavoro, 6.700 dei quali a Padova e 1.600 a Rovigo. La metà circa delle posizioni perdute interessa il settore turistico».

LA RICETTA PAR RIPARTIRE

Come rispondere a questo quadro non rassicurante. La risposta del segretario della Cisl di Padova e Rovigo è imperniata su tre punti: «La prima risposta interessa il welfare sociale. L'obiettivo rimane quello di mettere al centro il lavoro e la sua qualità, in particolare per i giovani e le donne, mettendo in atto iniziative che tendano a contrastare l'esclusione sociale e la povertà. E questo attraverso il welfare generativo, l'incremento delle risorse per le politiche socio-assistenziali, i processi di integrazione tra sociale e sanitario, l'approvazione della legge-quadro sulla non autosufficienza e la collaborazione con tutti gli attori impegnati sul territorio contro la povertà. La seconda priorità è il lavoro che vogliamo: innovativo, attrattivo, inclusivo. E qui entra in gioco il ruolo della Cisl nel progetto Amazon, l'attività degli sportelli lavoro, l'interconnessione tra welfare aziendale e territoriale, con un'analisi approfondita della contrattazione di secondo livello, e una politica efficiente degli appalti pubblici. Infine, il green deal del territorio, con la Zls in Polesine e l'Innovation Hub di Padova». Prima degli interventi dei consiglieri, Refosco, ha rimarcato come «l'Inps veneto ha fatto un lavoro enorme per fare arrivare più rapidamente gli ammortizzatori sociali ai lavoratori. Desidero ringraziare anche tutti i sindacalisti che hanno risposto a migliaia e migliaia di richieste di cassa integrazione».

