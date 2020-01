SINDACATI

ROVIGO Domani sarà il Giorno del fisco e i lavoratori delle Agenzie delle entrate e delle Dogane bloccheranno il lavoro negli uffici per due ore, per partecipare all'assemblea sindacale in programma anche a Rovigo, alla Gran guardia, dalle 10 alle 12. L'iniziativa, spiegano Fp Cgil, Cisl Pd, Uil Pa, Confsal Unsa e Flp, è stata presa per sensibilizzare sulla «difesa di un fisco giusto» e sul diritto dei lavoratori dell'amministrazione finanziaria a «fornire servizi adeguati ai cittadini per un recupero vero dell'evasione fiscale», perché «dati i mezzi a disposizione risulterà verosimilmente impossibile raggiungere il recupero di 3 miliardi di euro di evasione fiscale sbandierato dal Governo». La mobilitazione, concordata a livello nazionale, vuole così informare l'utenza sulle «difficili e gravose condizioni di lavoro che non permettono una seria risposta in termini di servizi», e chiede al Governo «un intervento urgentissimo». I sindacati denunciano non solo che mancano almeno tremila dipendenti con i pensionamenti e il mancato turn over che «stanno mettendo in ginocchio gli uffici territoriali». C'è anche la situazione di blocco in vista della pronuncia della Corte costituzionale, attesa il 25 febbraio, sulla costituzionalità del passaggio in blocco all'Agenzia delle entrate riscossione dei dipendenti di Equitalia, la società di diritto privato soppressa con legge nel 2016. L'articolo 97 della Costituzione prevede che «aAgli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge», quindi i giudici della Consulta stabiliranno se la legge del 2016 abbia garantito il rispetto dell'articolo 97. Il principio vale ancor più per i dipendenti con la qualifica di dirigenti, così si sommano «assenze pesanti anche nei ruoli di vertice a partire dal ruolo di direttore generale. Le criticità sono alimentate ulteriormente dall'assenza di risorse per il rinnovo del contratto nazionale e decentrate per il salario accessorio».

Nicola Astolfi

