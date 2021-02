PREVENZIONE

ROVIGO Nonostante intoppi e incertezze, lunedì 15 inizierà la vaccinazione cosiddetta della popolazione. In prima fila la classe 1941, ovvero chi compie 80 anni nel 2021. Già oggi dovrebbero partire le prime lettere di convocazione. Nella prima settimana verranno vaccinate 300 persone al giorno in tre dei sette centri vaccinali previsti. Questo sia perché ancora le dosi sono risicate, sia soprattutto perché l'organizzazione di una sfida che ha dell'epico, oltre che dell'epocale, necessita di un'iniziale calibratura.

LE SEDI

I tre centri che terranno a battesimo la nuova fase saranno quello di Rovigo al Censer, quello di Adria nell'area del centro commerciale Il Porto di proprietà comunale (quella dove sorge la sala Caponnetto in parte già utilizzata per il Covid point) e quello di Castelmassa all'ex mercato coperto. A spiegare i dettagli, il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella. «Il 15 febbraio, data fissata per tutta la regione, daremo il via alla cosiddetta fase 1B che vede come popolazione bersaglio gli ultraottantenni, farmacisti e donatori di sangue, e sarà effettuata nei centri di vaccinazione di popolazione che abbiamo individuato ad Adria, Rovigo, Lendinara, Porto Viro, Porto Tolle, Castelmassa e Trecenta, anche se qui lo spazio è ancora da definire. In Alto Polesine e nel Delta il centro vaccinale è su due gambe, con i giorni della settimana suddivisi fra le due sedi. Dal 15 al 22 lavoreremo sette giorni su sette, ma su tre centri, Castelmassa, Rovigo e Adria, con una media di un centinaio di persone al giorno. Questo per due motivi. Primo, perché la fornitura ci limita dal punto di vista della disponibilità di dosi. Poi, se la settimana successiva arriverà una fornitura triplicata, e dovrebbe essere così, aumenteremo il numero. Il secondo motivo, invece, è il necessario rodaggio della macchina organizzativa, che ha aspetti molto complessi, a cominciare dal numero di operatori da mettere in campo».

GESTIONE NON FACILE

Gli 80enni in Polesine sono circa 2.200, gli over 80, in tutto, circa 22mila. Fra i 70 e gli 80, poco meno di 29mila. Numeri non facili da gestire. «Con questa campagna - rimarca Compostella - ci accingiamo a compiere lo forzo più grande che il sistema sanitario nazionale abbia mai messo in campo, ma anche la nazione nel suo insieme. Si parte con la classe 1941 di Rovigo, Adria, Castelmassa e comuni limitrofi, poi andremo a chiamare gli ottantenni di tutta la provincia e si andrà via via a salire dal punto di vista anagrafico, con la classe 1940, la 1939, la 1938, fino a completare gli over 80, per poi passare agli ultrasettantacinquenni e poi dai 75 anni in giù, oltre alle categorie essenziali. Verrà inviata una lettera attraverso Postel: alcune lettere potrebbero andare perse o non essere ricevute, è chiaro che in questi casi ci sarà anche possibilità di rivolgersi a un numero verde. Daremo massima la informazione, in modo che chi non ha ricevuto la lettera trovi il modo di contattarci. Se poi una persona non potrà essere presente il giorno in cui è chiamata, ci contatterà attraverso il numero verde. Questo è importante, perché le dosi, una volta che il flacone è stato diluito, devono essere somministrate entro cinque, sei ore e non possiamo correre il rischio di buttarle».

Il direttore lancia un messaggio. «Sarà molto importante la collaborazione delle famiglie. A chi può, chiediamo l'impegno di accompagnare la persona che deve eseguire vaccinazione nel caso non sia in grado di muoversi autonomamente. Se ci sono problemi per il trasporto, con i sindaci stiamo organizzando anche un aiuto alle persone grazie alla rete delle associazioni locali che si renderanno disponibili. Quindi, chi avrà necessità di questo servizio, dovrà contattare il proprio Comune».

Intanto, ieri le persone che hanno già ricevuto la doppia somministrazione sono arrivate a quasi 6.150 su 7.518 vaccinati totali. E proprio ieri mattina è arrivata la nuova fornitura da 3.500 dosi di Pfizer. «È da una decina di giorni - rimarca il direttore - che ci dobbiamo limitare all'esecuzione delle sole seconde dosi, perché la fornitura è stata ridotta e dovevamo garantire il completamento dell'immunizzazione per di chi aveva eseguito la prima somministrazione. Abbiamo iniziato a usare anche i primi vaccini di Moderna. In settimana completeremo le seconde dosi nelle Rsa, al netto di quanti non hanno potuto o voluto essere vaccinati, un importante obiettivo raggiunto. Una volta completate tutte le seconde dosi, fra giovedì e venerdì, partiremo con le nuove prime, in maniera significativa, per completare la vaccinazione di tutti gli operatori Ulss, delle strutture sanitarie private accreditate e gli operatori del territorio che sono rimasti fuori dal primo giro».

