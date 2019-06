Scatta l'èra Gaffeo Oggi il passaggio di consegne con il commissario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NUOVO SINDACOROVIGO Oggi è il giorno ufficiale, quello in cui ci sarà il passaggio delle consegne e prenderà posto alla scrivania da cui guiderà la città per i prossimi cinque anni. Lunedì pomeriggio, quando la Commissione Elettorale ha convalidato il risultato delle urne di domenica notte, Edoardo Gaffeo ha ammesso di essere emozionato e finora ha sempre mantenuto un profilo basso nonostante sia il primo cittadino. Per Palazzo Nodari si è sempre mosso in punta di piedi, come ha avuto modo di dire in questi primi giorni, perché ha...