LA CRISI

ROVIGO «Il lavoro non è un costo, basta con questo modo di fare impresa che scarica sempre tutto su chi lavora». Toni decisi quelli di Maurizia Rizzo, segretaria regionale della Fisascat Cisl, che fra l'altro vive proprio a Rovigo, sulla crisi di Scarpe&Scarpe. L'azienda torinese, che ha due negozi anche in provincia di Rovigo, al Faro e alla Fattoria, e che già prima del lockdown sembrava zoppicare, è pronta ad avviare un piano di chiusure che dovrebbero interessare 16 punti vendita sui 154 in tutta Italia, con la riduzione di circa 120 posti di lavoro sui 1.600 complessivi. Ancora non si sa quali saranno i negozi che verranno sacrificati, anche perché è ancora in vigore il divieto di licenziamento imposto dal Decreto Cura Italia, che in mancanza di proroghe terminerà i propri effetti il 17 agosto. La strada intrapresa da Scarpe&Scarpe sembra quella: la il taglio di circa il 10% di negozi e lavoratori.

CRISI DI SETTORE

In Veneto, ci sono 12 punti vendita: oltre ai due in Polesine, due a Vicenza, uno a Verona, uno a Treviso e ben sei in provincia di Venezia. Percentualmente, quindi, almeno un paio sono a rischio. «Non vogliamo neanche sapere chi dove e perché sottolinea Rizzo - Non vogliamo entrare nel merito dei tagli, perché non siamo disposti ad accettare decisioni così pesanti prese in modo unilaterale, senza l'avvio di un percorso nel quale si cerchino invece le soluzioni migliori e si utilizzino tutti gli strumenti possibili. L'azienda ha chiesto il concordato preventivo, ma non ha ancora presentato un piano di rientro dai debiti, con una strategia di consolidamento e rilancio a lungo termine, ma solo un'anticipazione incentrata sulla decisione di tagliare i posti di lavoro. Stanno solo aspettando che termini il blocco dei licenziamenti per avviare la procedura di licenziamento collettivo. Noi non possiamo accettare una decisione così pesante a scatola chiusa, chiediamo quanto meno che si sieda a un tavolo per aprire un dialogo e per confrontarsi».

TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Secondo la segretaria veneta della Fisascat, «in una situazione come quella attuale non si può aggiungere crisi a crisi, panico a panico. La grande distribuzione è in forte sofferenza, è gravissimo che arrivino simili decisioni unilaterali. Dobbiamo vedere i numeri, capire quanti lavoratori potrebbero passare al part-time, quanti potrebbero essere ricollocati, quali possono essere le politiche attive e quali sono le idee concrete di rilancio. Proprio a livello strategico, i lavoratori considerati solo un costo è una visione miope per un'azienda che, invece, proprio sul capitale umano e sulle professionalità potrebbe avviare una politica di contenimento dell'erosione delle vendite che arriva dall'online. Anche per questo Fisascat, Filcams e Uiltucs a livello nazionale hanno fortemente criticato l'atteggiamento aziendale fatto di scelte unilaterali che condividono nel momento finale solo perché obbligati dalle normative, ed insufficiente a gestire l'annunciato progetto di rilancio dell'azienda. Per questo è stato chiesto l'intervento del Mise, dove è aperto un tavolo per affrontare la crisi aziendale. Intanto, il Coordinamento nazionale delle Rsu ha dichiarato lo stato di agitazione».

F.Cam.

