ROVIGO Scarpe&Scarpe in Polesine resta in piedi. I due punti vendita della catena dell'azienda torinese di calzature, uno è al centro commerciale La Fattoria, l'altro al Faro di Giacciano con Baruchella, non sono infatti nell'elenco degli 11 per i quali è stata preannunciata la chiusura. Tuttavia è ancora presto per cantare vittoria, perché è la stessa azienda, fondata nel 1961 a Torino dalla famiglia Pettenuzzo, che nel 2019 ha registrato un fatturato di oltre 349 milioni di euro, ma ha che poi segnato il passo entrando in una situazione di difficoltà, aggravata dal Coronavirus, arrivando già ad inizio aprile a presentato presentare istanza di concordato preventivo al Tribunale di Torino, a spiegare che «per altri 3 negozi è in corso una trattativa con le controparti».

A luglio era stato ipotizzato un piano di chiusure per 16 punti vendita dei 154 in tutta Italia, con la riduzione di circa 120 posti di lavoro sui 1.600 complessivi, anche se tutto era rimasto congelato in virtù del blocco dei licenziamenti imposto dalle norme emergenziali. Ora, a margine di un incontro con le organizzazioni sindacali, è stato diramato un elenco di undici negozi dal futuro segnato. Si tratta di quelli di Calenzano, Cornaredo, Genova, Latina, Marcon, Milazzo, Quartu, Vanzaghello e tre a Roma. «Una decisione difficile ma obbligata, indispensabile per salvaguardare gli altri negozi distribuiti nelle 19 regioni in cui Scarpe&Scarpe è presente spiega il direttore generale dell'azienda Alessandra Miriello - I dati di vendita degli ultimi mesi post-lockdown confermano le nostre previsioni e una situazione di difficoltà che riguarda tutta la distribuzione commerciale, non solo nazionale. Gli 11 store chiusi sono quelli che, negli ultimi anni, hanno performato meno rispetto agli altri. Per i lavoratori degli 11 punti vendita è previsto l'accesso agli strumenti di integrazione del reddito. Al termine del periodo previsto dal Decreto legge, l'azienda valuterà le opportune disposizioni in linea con il piano industriale e finanziario a cui Scarpe&Scarpe sta lavorando e che ha l'obiettivo primario di tutelare il numero massimo di posti di lavoro».

In Veneto, ci sono 12 punti vendita: oltre ai due in Polesine, Torri di Quartesolo, Bassano, San Giovanni Lupatoto, Conegliano, Chioggia, Marghera, Mestre, San Donà, Portogruaro e Marcon.

