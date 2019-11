Scardovari, altre 48 ore di blocco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTO TOLLESolidarietà, ricostruzione e programmazione. Queste sono le tre parole chiave emerse durante il consiglio comunale aperto andato in scena ieri sera in una gremita sala consigliare a Porto Tolle per parlare in maniera ampia e condivisa dei danni subiti dalla Sacca di Scardovari in occasione del fortunale che nella notte tra il 12 ed il 13 novembre scorso ha spazzato via quasi totalmente il villaggio dei pescatori. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Roberto Pizzoli che ha fatto il punto su quanto fatto dall'inizio...