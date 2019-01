Scarcerato da un mese, torna a rubare Bloccato in stazione dagli agenti Polfer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CRIMINALITÀROVIGO Nemmeno un mese fa, il 10 dicembre, Ben Nefala Khemais, tunisino di 48 anni, era uscito dal carcere dopo aver scontato una pena per furto. Praticamente gli ultimi tre anni li aveva trascorsi quasi tutti in cella, tra spaccio, rapine e reati contro il patrimonio. E come dice il detto il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Così, una volta fuori di prigione, ha ripreso a fare quello che gli viene meglio: rubare. L'altra sera si era recato al punto vendita della Despar che si trova nell'atrio della stazione dei treni di...