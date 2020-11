POLITICA

ROVIGO La Federazione polesana del Psi, nel prendere atto delle dimissioni irrevocabili del segretario Gianmario Scaramuzza, ha deciso di gestire la fase di transizione prima del congresso costituendo un coordinamento di segreteria divenuto subito operativo.

«Al di là del ringraziamento doveroso per l'intenso lavoro svolto in questi anni - spiega la segreteria - il partito riconosce a Scaramuzza l'impegno profuso ed il merito di aver riportato, con la coalizione civica Forum dei cittadini, il Psi nella maggioranza in consiglio comunale».

Coordinatore di questa fase di transizione sarà il vicesegretario Roberto Pugiotto, da anni attivo all'interno del partito e nell'ultimo anno membro del coordinamento del Forum per i cittadini del quale il «Psi è una presenza irrinunciabile».

«Nel solco dell'impegno assunto in questi 15 mesi di amministrazione della città - aggiunge sapere la segreteria del partito - il coordinamento si è attivato prima di tutto per continuare nel sostegno all'attuale maggioranza, in una fase particolarmente delicata per la città e determinata non solo dall'emergenza Covid-19. In questo senso il coordinatore sta già attivando tutti i contatti, con i partiti e le liste civiche, ritenuti necessari per affrontare in modo condiviso e concretizzare definitivamente i temi inseriti nel programma di governo dell'attuale maggioranza». La conclusione è che «particolare attenzione verrà rivolta ai temi del sociale, all'urbanistica, ai lavori pubblici e al rendere sempre più efficiente la macchina amministrativa».

R.Mer.

