ROVIGO Giornata nera per un 42enne rodigino, capocordata di un gruppo di scalatori che si era cimentato con l'ascesa della via super-rapida della Croda Negra, una cima di poco più di 2.500 metri che fa parte del gruppo delle Tofane, sulle Dolomiti ampezzane che incorniciano Cortina. Una scalata di media difficoltà, fra panorami mozzafiato e antiche vestigia della Grande Guerra, che un gruppo di tre appassionati aveva deciso di affrontare sabato. Il polesano, infatti, nell'ultimo tratto dell'ascesa si è ferito ed è stato necessario l'intervento dell'elicottero del Suem di Cadore per risolvere la situazione di difficoltà in cui il terzetto, a cominciare dal capocordata, si era trovato.

Sull'ultimo tiro, ovvero l'ultimo tratto in parete prima della cima, il 42enne è infatti scivolato e si è ferito a un ginocchio. Una forte contusione e un profondo taglio. Nulla di particolarmente grave dal punto di vista medico, ma abbastanza per rendere impossibile il prosieguo della scalata. Dopo la caduta, fortunatamente in sicurezza con le corde, l'uomo era stato riportato in sosta, ovvero in un punto in sicurezza ai piedi dell'ultimo tratto di parete, dai due compagni di cordata, che hanno poi chiamato i soccorsi. L'elicottero ha calato la corda e ha recuperato il rocciatore con un verricello di 20 metri, trasportandolo poi all'ospedale San Martino di Belluno. Nella sola giornata di sabato il Soccorso alpino e speleologico veneto è intervenuto per prestare soccorso a cinque fra escursionisti e scalatori che si erano infortunati o si erano ritrovati in situazione di difficoltà.

