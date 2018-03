Scaduti anche gli spray urticanti: agenti della Municipale senza difese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIA LOCALEROVIGO Sono senza di giubbotti antiproiettile e per difendersi hanno solo bombolette spray al peperoncino scadute. È questa la situazione degli agenti della Polizia municipale della città, chiamati ad assicurare la sicurezza dei cittadini, senza però la possibilità di mettersi al sicuro. Il compito dei vigili urbani non è infatti solo quello di infliggere contravvenzioni a chi viola il Codice della strada o di dirigere il traffico, ma tra le incombenze a loro carico ci sono mansioni ben più pericolose, come effettuare...