(A.Luc.) La città ha ospitato Daniela Sbrolini, candidata alla presidenza della Regione per Italia Viva di Matteo Renzi e il Partito Socialista. Arrivata al Cafè Thun, ha spiegato di avere visitato l'Orto didattico di Lusia e che il suo viaggio nel Polesine sarebbe proseguito con una tappa all'Interporto e a Porto Viro. «La proposta che scriviamo è come rendere e tenere insieme i diversi velli istituzionali in un'ottica non solo federalista e di autonomia vera, costruendo relazioni positive. Il programma consegnato non è una lista della spesa, piuttosto uno studio approfondito di economia del territorio, frutto di anni di conoscenza del territorio e di riflessione, che si va realizzando in maniera ambiziosa e visionaria, ma fattibile attraverso l'abbandono del campanilismo e una visione estesa ed ampia del territorio». «Sbrolini è una candidata gentile, moderata, riformista, incarna perfettamente l'immagine del progetto elettorale» ha affermato Arianna Corroppoli, rappresentante locale di Italia Viva, ex Forza Italia. Del suo precedente partito spiega che «non avrei potuto fare una campagna elettorale leghista, sono felicissima e non solo perché sostengo una donna liberale come Sbrolini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA