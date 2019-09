Sbaracco, un weekend di occasioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BANCARELLE IN PIAZZAROVIGO Il sole ha baciato la giornata e gli affari sono andati bene. Partito un po' in sordina, anche questa volta Lo sbaracco ha conquistato i rodigini. L'iniziativa durerà per tutto il weekend, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Forse per curiosità, forse per l'attrattiva di rovistare tra la merce, oppure perché si spera sempre di riuscire a fare affari d'oro e trovare occasioni a prezzi bassi, fatto sta che numerosi visitatori si sono lanciati nella corsa alla ricerca del miglior prodotto. Ad ogni modo è ormai...