Sbanda e si schianta sull'auto parcheggiata

INCIDENTEROVIGO Venerdì notte di ansia in via Boscolo, nel tratto finale a pochi metri dall'incrocio con via Silvestri. Erano circa le 3.30 di notte quando un boato ha svegliato gli inquilini che vivono nei palazzi della zona. Un incidente davvero impressionante è avvenuto all'altezza del condominio che ospita, al piano terra, alcuni negozi, un istituto di credito e una palestra. Un'auto guidata da una giovane, una Opel Corsa di colore scuro, ha urtato una Lancia Ypsilon posteggiata sulla destra della carreggiata e ha preso letteralmente il...